العراق يعلن استعداده لاعطاء منح دراسية للطلاب الإيرانيين

2022/01/26 | 14:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، عن استعداد العراق لاعطاء منح دراسية للطلاب الايرانيين بعد التنسيق مع الجانب الإيراني.ونقلت وسائل اعلام إيرانية عن مدير دائرة البعثات بالوزارة حازم باقر خلال لقائه رئيس مؤسسة شؤون الطلاب هاشم داداش بور في طهران، “نرغب في دراسة فرص التعاون و أوضاع الطلاب العراقيين في ايران حتي […]

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