ضبط 5 صواريخ كانت مهيأة للإطلاق على قضاء الكرمة

2022/01/26 | 14:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وكالة الاستخبارات، ضبط 5 صواريخ مهيأة للإطلاق على قضاء الكرمة.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، "بعد الحادث الإرهابي الذي حصل يوم أمس في استهداف قضاء الكرمة، ومن خلال المتابعة والتفتيش، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط خمسة صواريخ معدة ومهيأة للإطلاق على القضاء ذاته".

وأضاف أن "الصواريخ تم ضبطها بمنطقة ذراع دجلة"، مشيرًا إلى أن "الأجهزة الأمنية المختصة شرعت بالتعامل معها وفق السياقات، دون حادث يذكر".

ويوم أمس، أعلنت خلية الإعلام الأمني، إصابة مواطنين اثنين بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا في الكرمة بمحافظة الأنبار.

وذكرت الخلية في بيان، أنّ "عملًا إرهابيًا يستهدف قضاء الكرمة مسقط رأس رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، حيث سقطت ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا في مركز القضاء، بعد أن انطلقت من جهة ذراع دجلة باتجاه مركز القضاء".

وأضافت أنّ "الصاروخ الأول سقط خلف مرآب البلدية، فيما سقط الثاني في شارع 20 أمام دار أحد المواطنين والثالث سقط في منطقة الرشاد، مما أدى إلى جرح اثنين من المواطنين المارين بجروح طفيفة"، لافتة إلى أن "الأجهزة الأمنية شرعت بالإجراءات اللازمة بصدد هذا الحادث".

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