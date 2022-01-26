الكاظمي يتفقّد قضاء سنجار وعدد من المناطق

2022/01/26 | 14:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

تفقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، القطعات العسكرية على الشريط الحدودي العراقي السوري، فضلاً عن قضاء سنجار وعدد من المناطق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي تفقّد القطعات العسكرية على الشريط الحدودي العراقي السوري".

واضاف انه "تفقد ايضا قضاء سنجار وعدد من المناطق، واطلع على الأوضاع فيها، وما تتطلبه القوات الأمنية لتأمينها".

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