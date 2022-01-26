كوريا الجنوبية تسجل انخفاضا قياسيا في عدد المواليد

2022/01/26 | 14:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… انخفض عدد الأطفال المولودين في كوريا الجنوبية، إلى مستوى قياسي منخفض، في نوفمبر من العام الماضي، بسبب التباطؤ الاقتصادي، وفقا لبيانات وكالة الإحصاء الكورية.وأظهرت بيانات وكالة الإحصاء الكورية، أنه ولد ما مجموعه 19,800 طفل في شهر نوفمبر الماضي، بانخفاض قدره 1.3% عن الشهر نفسه من العام الذي سبقه.وفي الـ11 شهرا الأولى من […]

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