2022/01/26 | 14:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيمة العقار تصلُ إلى قرابة ثلاثة مليارات دينارٍ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهـة تعيد عقـاراً بقيمة 3 مليارات دينار إلى ملكية الدولة في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهـة تعيد عقـاراً بقيمة 3 مليارات دينار إلى ملكية الدولة في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).