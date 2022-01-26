2022/01/26 | 14:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء،

عن استشهاد احد ضابط بجهاز الأمن

الوطني في محافظة واسط.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بهدف مكافحة

الإرهاب والجريمة بمختلف صورها، تواصل

قواتنا الامنية بذل تضحياتها، حي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد ضابط بالأمن الوطني في واسط) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد ضابط بالأمن الوطني في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).