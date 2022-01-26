قيمته نحو 3 مليارات دينار.. النزاهة تعيد عقاراً إلى ملكية الدولة في كربلاء

2022/01/26 | 14:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،

الاربعاء، عن تمكُّنها من إعادة عقارٍ

إلى ملكيَّة الدولة في كربلاء،

مُبيّنةً أنَّ قيمة العقار تصلُ إلى

قرابة ثلاثة مليارات دينارٍ.

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت في

بيا

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