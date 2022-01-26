بالصور.. رئيس الوزراء يتفقد قضاء سنجار وعدداً من المناطق

2022/01/26 | 14:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تفقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الأربعاء، القطعات العسكرية على الشريط الحدودي العراقي السوري، فضلاً عن قضاء سنجار وعدد من المناطق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ، ان “رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي تفقّد القطعات العسكرية على الشريط الحدودي العراقي السوري”.

واضاف انه “تفقد ايضا قضاء سنجار وعدد من المناطق، واطلع على الأوضاع فيها، وما تتطلبه القوات الأمنية لتأمينها”.

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