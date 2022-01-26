السيسى يؤكد دعم مصر لموقف الإمارات ضد أى عمل إرهابى يستهدفها

2022/01/26 | 14:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،اليوم الاربعاء، فى قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أكد خلال لقائه مع الشيخ محمد بن زايد، أن زيارته الحالية للإمارات تأتى استمراراً لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين، وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد.



وجدد السيسى الإعراب عن تضامن مصر مع دولة الإمارات، ومؤكداً إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي.

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