صاروخ تائه في الفضاء يتجه إلى الاصطدام بالقمر

2022/01/26 | 14:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال علماء فلك، مؤخرا، إن صاروخا أطلقته شركة “سبيس إكس” يتجه إلى الاصطدام بالقمر، بعدما ظل يدور في الفضاء بشكل عشوائي، طيلة أعوام، من جراء فقدان السيطرة عليه.وبحسب صحيفة “غارديان” البريطانية، فإن هذا الصاروخ تم إطلاقه من ولاية فلوريدا الأميركية في فبراير 2015، في إطار مهمة بين الكواكب، لأجل إرسال بيانات حول […]

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