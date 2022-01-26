أيمن حسن : مسيرة شاعر و كاتب تونسي ألمعي - منصف سلطاني

2022/01/26 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصف_سلطاني لا يمكن للثقافة أن تكتسب إلا من خلال الكتابة .



و هي مهمة موكلة إلى المثقف دون غيرهو يعد الكاتب المثقف أولى الحلقات القادرة على القيام بهذه المهمة .



و لطالما إضطلع الكاتب الحقيقي بإبتداع كتابة ذات حمولة ثقافية تتجاوز بناء الخطاب المألوف لتكون إنتاجاته الفكرية بمثابة نحت طريقة في التفلسف و التفكير .



و تؤسس بذلك معنى آخر لقضايا العصر و المجتمع .



و إن الكاتب الحقيقي الألمعي يسعى جاهدا إلى تشي ......





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