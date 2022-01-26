#منصف_سلطاني لا يمكن للثقافة أن تكتسب إلا من خلال الكتابة .
و هي مهمة موكلة إلى المثقف دون غيرهو يعد الكاتب المثقف أولى الحلقات القادرة على القيام بهذه المهمة .
و لطالما إضطلع الكاتب الحقيقي بإبتداع كتابة ذات حمولة ثقافية تتجاوز بناء الخطاب المألوف لتكون إنتاجاته الفكرية بمثابة نحت طريقة في التفلسف و التفكير .
و تؤسس بذلك معنى آخر لقضايا العصر و المجتمع .
و إن الكاتب الحقيقي الألمعي يسعى جاهدا إلى تشي ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أيمن حسن : مسيرة شاعر و كاتب تونسي ألمعي - منصف سلطاني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أيمن حسن : مسيرة شاعر و كاتب تونسي ألمعي - منصف سلطاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).