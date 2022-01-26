ظاهرة انتشار الكتابة الشعرية ونقدنا المحلي - نبيل عودة

2022/01/26 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عودة ظاهرة انتشار الكتابة الشعرية في الثقافة العربية الفلسطينية داخل اسرائيل تثير الانتباه والتحفظ.الملاحظة العامة لا تبعث على التفاؤل.



لاحظت ان العديد من الشعراء الشباب بدأوا بدايات مقبولة.



لسبب لا أفهمه، وقد تكون له تفسيرات نفسية واجتماعية وثقافية طبعاً، نلاحظ على الأغلب تراجعاً عن البدايات.



المنطق والتوقع ان الأديب يزداد خبرة وممارسة، يتسع عالمه الثقافي والفكري، تتنوع تجربته الحياتية، تتعمق ......





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