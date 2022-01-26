2022/01/26 | 15:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ذي قار..طالب يبتز مدرسه للحصول على اسئلة نصف السنة

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طالب يبتز مدرسه للحصول على اسئلة نصف السنة أولاً على ايرث نيوز.

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