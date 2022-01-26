الأردن.. الحبس 12 عاما للنائب المفصول أسامة العجارمة بتهم منها

2022/01/26 | 15:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، حكما بالحبس بحق النائب المفصول في البرلمان الأردني، أسامة العجارمة، لمدة 12 عاما بعد تجريمه بعدة تهم من بينها "تهديد حياة الملك".

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