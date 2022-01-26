2022/01/26 | 15:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الاستثمار تتخذ اجراءً للسيطرة على حالات التلاعب بأسعار الوحدات السكنية في بسماية » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 14:57

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