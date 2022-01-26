بقيمة 300 مليون يورو.. فرنسا تقر تعويضات لـ

2022/01/26 | 15:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مناقشات مكثفة، صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي في قراءة أولى على مشروع قانون لطلب "الاعتذار" من الحركيين ومحاولة "إصلاح" الأضرار التي عانوا منها، لكن عددا من النواب أكّدوا أن القانون لا يمكن اعتباره "تصفية لكل الحساب ".

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