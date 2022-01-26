2022/01/26 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استهداف مضيف رئيس البرلمان العراقي .. والإطار التنسيقي يحذر | نشرة اخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: x83l56-sh7U
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استهداف مضيف رئيس البرلمان العراقي .. والإطار التنسيقي يحذر | نشرة اخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استهداف مضيف رئيس البرلمان العراقي .. والإطار التنسيقي يحذر | نشرة اخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).