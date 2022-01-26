2022/01/26 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: x83l56-sh7U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استهداف مضيف رئيس البرلمان العراقي .. والإطار التنسيقي يحذر | نشرة اخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استهداف مضيف رئيس البرلمان العراقي .. والإطار التنسيقي يحذر | نشرة اخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).