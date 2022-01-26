2022/01/26 | 15:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..تدريبات المنتخب الأولمبي في معسكره بمدينة انطاليا التركية

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تدريبات المنتخب الأولمبي في معسكره بمدينة انطاليا التركية أولاً على ايرث نيوز.

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