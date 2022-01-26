تفاصيل استعادة عقار بقيمة 3 مليارات إلى ملكية الدولة في كربلاء المقدسة

2022/01/26 | 15:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن تمكُّنها من إعادة عقارٍ إلى ملكيَّة الدولة في كربلاء المقدسة، مُبيّنةً أنَّ قيمة العقار تصلُ إلى قرابة ثلاثة مليارات دينارٍ.وقالت الهيئة في بيان، بأنَّ “جهود ملاكات مكتب تحقيق كربلاء أثمرت عن إعادة عقارٍ إلى ملكيَّة الدولة، مُشيرةً إلى أنَّ العقار، الذي تعودُ ملكيَّته إلى بلديَّة كربلاء، […]

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