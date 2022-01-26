2022/01/26 | 15:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قالت طبيبة الأعصاب وإعادة التأهيل مارينا أنيكينا، إن المكملات الغذائية كلها ليست مفيدة بالقدر نفسه.وفقًا للطبيبة الروسية، يجب أن تعامل المكملات الغذائية بالعناية نفسها التي تعامل بها الأدوية.وشددت أنيكينا على أن تناول المكملات الغذائية التي تحفز عمل الدماغ يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات ذهنية.وقالت “أي مكملات منشطة لتحسين وظائف المخ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من مكملات غذائية ضارة بالدماغ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من مكملات غذائية ضارة بالدماغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).