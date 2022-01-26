القبض على مسافرين بحوزتهما جوازات مزورة في مطار بغداد

2022/01/26 | 15:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، القبض على مسافرين اثنين كانا يرومان السفر عبر الخطوط الجوية الملكية المتوجهة الى المملكة الاردنية.وأوضحت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المسافرين قدما جوازات ايطالية الى ضباط جوازات مطار بغداد الدولي وشكوا بهم بأن جوازاتهم مزورة، وفي الاثناء تم ارسالهما الى …

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