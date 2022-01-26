في الاجتماع القادم.. رسالة أخيرة يحملها الإطار للتيار

2022/01/26 | 15:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد الإطار التنسيقي، الاربعاء، على أن هناك اجتماع بين الإطار والتيار الصدري في الـ24 ساعة القادمة “لافتاً إلى أن “الاجتماع سيحمل رسالة أخيرة للتيار”.وقال عضو الإطار فاضل موات في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “هناك اجتماع قريب في الـ24 ساعة القادمة مع الكتلة الصدرية حيث سيحمل هذا الاجتماع تحذيراً نهائياً […]

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