الحلبوسي يصل مستشفى الفلوجة للاطمئنان على صحة الطفل عراق الكبيسي

2022/01/26 | 15:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،اليوم الاربعاء، مستشفى الفلوجة، للاطمئنان عن صحة الطفل(عراق الكبيسي) الذي أصيب نتيجة القصف الصاروخي على قضاء الكرمة في محافظة الأنبار يوم أمس.

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