بسبب مشكلة عائلية.. تعرض طفلة للحرق في بغداد

2022/01/26 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بتعرض طفلة للحرق في بغداد بسبب مشكلة عائلية.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) انه "بسبب مشكلة عائلية بين زوج وزوجته، تعرضت طفلة عمرها اربع سنوات للحرق".واضاف أن "شرطة بغداد القت القبض على والد الطفلة لكونه السبب في حرق طفلته".

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