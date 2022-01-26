دولة عربية توجه مواطنيها بعدم الخروج من المنازل

2022/01/26 | 15:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية،

اليوم الاربعاء، عددًا من النصائح

للمواطنين، للمساهمة في حمايتهم من

المضاعفات الصحية، الناتجة عن برودة

الطقس والتقلبات الجوية التي تشهدها

البلاد.

وقال المتحدث الرسمي

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