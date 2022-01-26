السفير المصري يزور نقابة الصحفيين العراقيين ويشيد بدورها الفاعل محليا وعربيا

2022/01/26 | 15:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد سفير جمهورية مصر العربية وليد

إسماعيل، اليوم الاربعاء، بالدور

الفاعل والمتميز الذي تحتله نقابة

الصحفيين العراقيين محليا وعربيا وما

تقدمه من جهود بارزة للأسرة الصحفية

وتفاعلها المتواصل مع وسائل ال

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