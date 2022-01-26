بعد تربص دام لأكثر من 10 أيام.. الإطاحة بقناص في داعش بكركوك (صورة)

2022/01/26 | 15:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

الأربعاء، القبض على احد قناصي داعش

الارهابي في كركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنه "بعملية نوعية ومراقبة

استمرت لاكثر من عشرة ايام وبمعلومات

غاية

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