توترات أوكرانيا تدفع اليورو الى أدنى مستوى في شهر

2022/01/26 | 15:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حوم اليورو قرب أدنى مستوياته في شهر أمام الدولار والين اليوم الأربعاء، متأثرا بمخاوف من نشوب صراع عسكري في أوكرانيا وقبيل اختتام اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي التي قد تؤذن ببدء تشديد متسارع للسياسة النقدية.ومن المقرر أن يعلن بنك كندا المركزي سياسته النقدية في وقت لاحق اليوم وارتفع الدولار الكندي في المعاملات […]

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