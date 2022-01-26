هذه العلامات التجارية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط لعام 2021

2022/01/26 | 15:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقاً لأحدث تقرير صادر عن "براند فاينانس"، شركة استشارات تقييم العلامات التجارية.صنفت شركة النفط والغاز السعودية أرامكو على التوالي بالعلامة التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021.

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