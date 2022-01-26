2022/01/26 | 15:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أفاد مصدر أمني، بحدوث إشتباكات عنيفة بين فوج المهمات الخاصة و عصابات داعش الارهابية في حوض حمرين.وقال المصدر لـ”النور نيوز”، ان “الاشتباكات مستمرة لغاية الآن، واسفرت لغاية الان، عن اصابة 3 من القوات الامنية، بينهم المقدم (ياسر العبيدي) آمر الفوج الثاني قوات خاصة”.

ظهرت المقالة عاجل..



إشتباكات بين فوج المهمات الخاصة وعناصر داعش في حوض حمرين أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل.. إشتباكات بين فوج المهمات الخاصة وعناصر داعش في حوض حمرين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل.. إشتباكات بين فوج المهمات الخاصة وعناصر داعش في حوض حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).