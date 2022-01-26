الكاظمي يصدر عدة توجيهات تتعلق بأمن الحدود

2022/01/26 | 15:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، عدة توجيهات تتعلق بأمن الحدود.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اجتمع بقيادات عمليات غرب نينوى لمتابعة وضع الحدود العراقية السورية".

وأضاف ان "الكاظمي أصدر عدة توجيهات تتعلق بأمن الحدود".

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