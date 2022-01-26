اعتقال 17 شخصا بسبب تصويرهم مقالب في إيران

2022/01/26 | 15:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت الشرطة الإيرانية أصحاب صفحات عبر الشبكات الاجتماعية نفّذوا مقالِب "كاميرا خفية" لزيادة الإقبال على حساباتهم، وذلك لتسبّبهم بـ"ذعر" لدى المواطنين في الشوارع، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء.

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