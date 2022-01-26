“داعش ورقة ضغط”.. دولة القانون: أمريكا تثير الفتن لتفتيت وحدة العراقيين

2022/01/26 | 15:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد حسن، الاربعاء ، أن الولايات المتحدة تستخدم عصابات داعش الإجرامية كورقة ضغط على الحكومة العراقية لادامة تواجدها في العراق، فيما اشار إلى أن واشنطن تعمل على تفتيت وحدة العراقيين عبر الفتن.وقال حسن لوكالة / المعلومة /، إن “دور امريكا في العراق مشبوه وغير سليم، ولا تراعي […]

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