2022/01/26 | 15:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، من القبض على أحد قناصي داعش الإرهابي في كركوك.وذكر بيان للاستخبارات انه “بعملية نوعية ومراقبة استمرت لاكثر من عشرة ايام وبمعلومات غاية بالدقة لمفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 أحدى مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي تأكد لديها وجود أحد الإرهابيين من قناصي عصابات […]

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