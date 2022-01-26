2022/01/26 | 15:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أفاد مصدر أمني، الاربعاء، باصابة ضابط وجندي بانفجار عبوة ناسفة في حاوي العظيم شمال ديالى.وقال المصدر لـ /المعلومة/، ان “عبوة ناسفة انفجرت على دورية راجلة لقوة خاصة قادمة من بغداد اثناء توغلها في عمق حاوي العظيم على الحدود بين ديالى وصلاح الدين ما ادى الى اصابة ضابط وجندي بجروح”.واضاف، ان “القوات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم جديد يستهدف قوة أمنية قادمة من بغداد في حاوي العظيم) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم جديد يستهدف قوة أمنية قادمة من بغداد في حاوي العظيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).