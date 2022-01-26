الفصل الثامن عشر : التساوى بين الذكر والأنثى في : ( الآباء والأبوين والوالدين ) - أحمد صبحى منصور

2022/01/26 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور اكتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى الذكورى ).



الباب الأول : لمحة عامة أولا : ( الآباء ) ملاحظة جاء مرتين يفيد الآباء الذكور فقط فى قوله جل وعلا : 1 ـ ( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) (5) الاحزاب ).



الانتساب للأب فقط .2 ـ ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُ ......





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