إجراء جديد من هيئة الاستثمار بخصوص تحويل ملكية الشقق في مجمع بسماية

2022/01/26 | 15:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اتخذت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الأربعاء، إجراء جديدا للسيطرة على حالات التلاعب والمضاربة في أسعار الوحدات السكنية لمشروع مدينة بسماية.وذكر بيان للهيئة، ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار أصدرت، اليوم، تعليمات تتضمن عدم ترويج أي معاملة نقل ملكية من وإلى البائع والمشتري إلا بعد سداد كامل […]

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