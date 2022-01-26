محافظ نينوى يعلن موافقة وزارة العمل على شمول 518 شخصاً برواتب الإعانة الاجتماعية

2022/01/26 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الأربعاء، عن موافقة وزارة العمل على شمول 518 شخصاً برواتب الإعانة الاجتماعية.وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه " تم استحصال موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على شمول 518 شخصاً بقانون اعانة الحماية الاجتماعية ممن قدموا بطلبات الى قسم تمكين المرأة في ديوان المحافظة".واضاف ان "ذلك جاء بمتابعة مباشرة من محافظ نينوى نجم الجبوري".

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