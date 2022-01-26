إصابة امر الفوج الثاني بالقوات الخاصة بعبوة ناسفة في حاوي العظيم

2022/01/26 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىافاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بإصابة امر الفوج الثاني بالقوات الخاصة بعبوة ناسفة في حاوي العظيم في ديالى.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "آمر الفوج /قوات خاصة الثاني ياسر العبيدي اصيب مع اثنين من حمايته خلال اشتباكات ضمن قاطع حاوي العظيم".

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