الكاظمي يجتمع بقيادات عمليات غرب نينوى ويصدر عدة توجيهات تتعلق بأمن الحدود

2022/01/26 | 15:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد القائد العام للقوات المسلحة رئيس

مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء،

اجتماعاً في قيادة عمليات غرب نينوى.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان

مقتضب، تلقته وكالة نون الخبرية، ان

"القائد العام لل

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