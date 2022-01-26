بعد تعرضه للإغماء.. استقرار الحالة الصحية لرئيس اتحاد كرة اليد

2022/01/26 | 15:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..استقرت الحالة الصحية لرئيس الاتحاد العراقي بكرة اليد محمد الاعرجي، بعد تعرضه للإغماء عقب نهاية مباراة العراق والكويت في بطولة اسيا.وقال المنسق الاعلامي للاتحاد حسام عبد الرضا لوكالة/ المعلومة/ إن “رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد محمد الأعرجي تعرض لحالة إغماء بعد نهايه لقاء العراق مع الكويت بالتعادل والاقتراب من التأهل إلى بطولة […]

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