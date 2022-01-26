2022/01/26 | 15:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يجتمع بقيادات عمليات غرب نينوى لمتابعة وضع الحدود العراقية السورية

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