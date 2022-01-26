الإمارات.. النيابة العامة تستدعي

2022/01/26 | 16:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت النيابة العامة الإماراتية، الأربعاء، مروجي مقاطع فيديو "تضر بمصالح أمن الدولة" لاعتراض الدفاعات الجوية الإماراتية للصورايخ الحوثية على أبوظبي

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