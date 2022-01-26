نينوى تعلن الموافقة على شمول 518 شخصاً بقانون الحماية الاجتماعية

2022/01/26 | 16:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، موافقة وزارة العمل، على شمول 518 شخصاً بقانون الحماية الاجتماعية.وذكر مكتب محافظ نينوى نجم الجبوري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم استحصال موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على شمول 518 فردا بقانون اعانة الحماية الاجتماعية ممن قدموا طلبات الى قسم تمكين المرأة في …

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