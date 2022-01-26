الزاملي: تحديات كبيرة أمام مجلس النواب أهمها كشف الفساد في ملف الكهرباء

2022/01/26 | 16:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، ان أمام مجلس النواب تحديات كبيرة، أهمها كشف التقصير والفساد في ملف الكهرباء.

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