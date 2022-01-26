2022/01/26 | 16:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأزمة الأوكرانية تتجه إلى التصعيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأزمة الأوكرانية تتجه إلى التصعيد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأزمة الأوكرانية تتجه إلى التصعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).