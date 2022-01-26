بالوثائق.. شمول اكثر من 500 شخص برواتب الإعانة الاجتماعية في نينوى

2022/01/26 | 16:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الاربعاء، عن شمول اكثر من 500 شخص برواتب الإعانة الاجتماعية في المحافظة.وذكر بيان لمكتبه ، انه بمتابعة مباشرة من محافظ نينوى نجم الجبوري، تم استحصال موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على شمول 518 فردآ بقانون اعانة الحماية الاجتماعية ممن قدموا طلبات الى قسم تمكين المرأة في ديوان المحافظة.

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شمول اكثر من 500 شخص برواتب الإعانة الاجتماعية في نينوى أولاً على الايام نيوز.

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