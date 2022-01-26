الانبار.. انتشار أمني كثيف على طول الشريط الحدودي مع سوريا

2022/01/26 | 16:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..أفاد قائممقام القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، الاربعاء، بانتشار أمني كثيف على طول الشريط الحدودي مع سوريا.وقال المحلاوي لـ /المعلومة/ إن “القوات الامنية بصنوفها المختلفة شددت من اجراءاتها على طول الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار”، مبينا أن “ذلك جاء اثر وجود تهديدات ارهابية تتمحور حول نية الهاربين من سجن الحسكة […]

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