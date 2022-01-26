الكاظمي من الحدود السورية: الوضع الأمني مستقر وأدعو الإخوة السياسيين إلى الإسراع في تشكيل الحكومة (صور)

2022/01/26 | 16:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء

القائد العام للقوات المسلحة السيد

مصطفى الكاظمي، خلال زيارته للقرى

الحدودية مع سوريا ولقائه بالمواطنين

هناك:

نحن هنا اليوم لنؤكّد أن الحكومة لا

تفرّق بين

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