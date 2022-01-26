حزب كردي: بارزاني يريد إهانة العراق عبر ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية

2022/01/26 | 16:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / السليمانية..طالب عضو حزب العدالة والديمقراطية في إقليم كردستان آرام أحمد، الأربعاء، أعضاء البرلمان العراقي بالشعور بالمسؤولية.وقال أحمد لوكالة / المعلومة /، إن “على أعضاء البرلمان أن يكونوا على قدر المسؤولية برفض ترشيح شخصية شاركت بالاستفتاء وعليه ملفات فساد كبرى”.وأضاف أن “الحزب الديمقراطي يريد إهانة العراق وشعبه من خلال ترشيح هكذا […]

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